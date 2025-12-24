シグナルセクション
Nawawi

TimoCrypt

Nawawi
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
OctaFX-Real8
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
20 (60.60%)
損失トレード:
13 (39.39%)
ベストトレード:
8.17 USD
最悪のトレード:
-1.58 USD
総利益:
46.73 USD (3 775 pips)
総損失:
-9.57 USD (929 pips)
最大連続の勝ち:
8 (32.97 USD)
最大連続利益:
32.97 USD (8)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
73.94%
最大入金額:
99.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.97
長いトレード:
20 (60.61%)
短いトレード:
13 (39.39%)
プロフィットファクター:
4.88
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
2.34 USD
平均損失:
-0.74 USD
最大連続の負け:
10 (-7.48 USD)
最大連続損失:
-7.48 USD (10)
月間成長:
18.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
7.48 USD (3.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.21% (7.48 USD)
エクイティによる:
10.84% (25.25 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 24
XAUUSD 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 4
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD -439
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +8.17 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +32.97 USD
最大連続損失: -7.48 USD

レビューなし
2025.12.26 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
TimoCrypt
30 USD/月
19%
0
0
USD
237
USD
1
0%
33
60%
74%
4.88
1.13
USD
11%
1:200
コピー

