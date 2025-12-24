- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
33
利益トレード:
20 (60.60%)
損失トレード:
13 (39.39%)
ベストトレード:
8.17 USD
最悪のトレード:
-1.58 USD
総利益:
46.73 USD (3 775 pips)
総損失:
-9.57 USD (929 pips)
最大連続の勝ち:
8 (32.97 USD)
最大連続利益:
32.97 USD (8)
シャープレシオ:
0.44
取引アクティビティ:
73.94%
最大入金額:
99.24%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
33
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
4.97
長いトレード:
20 (60.61%)
短いトレード:
13 (39.39%)
プロフィットファクター:
4.88
期待されたペイオフ:
1.13 USD
平均利益:
2.34 USD
平均損失:
-0.74 USD
最大連続の負け:
10 (-7.48 USD)
最大連続損失:
-7.48 USD (10)
月間成長:
18.58%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.11 USD
最大の:
7.48 USD (3.21%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.21% (7.48 USD)
エクイティによる:
10.84% (25.25 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|-439
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +8.17 USD
最悪のトレード: -2 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +32.97 USD
最大連続損失: -7.48 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
OctaFX-Real2
|0.17 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.50 × 10
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real8
|0.78 × 54
|
OctaFX-Real5
|0.92 × 26
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|1.00 × 1
26 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
19%
0
0
USD
USD
237
USD
USD
1
0%
33
60%
74%
4.88
1.13
USD
USD
11%
1:200