SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / TimoCrypt
Nawawi

TimoCrypt

Nawawi
0 comentarios
Fiabilidad
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 19%
OctaFX-Real8
1:200
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
33
Transacciones Rentables:
20 (60.60%)
Transacciones Irrentables:
13 (39.39%)
Mejor transacción:
8.17 USD
Peor transacción:
-1.58 USD
Beneficio Bruto:
46.73 USD (3 775 pips)
Pérdidas Brutas:
-9.57 USD (929 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (32.97 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
32.97 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.44
Actividad comercial:
73.94%
Carga máxima del depósito:
99.24%
Último trade:
10 horas
Trades a la semana:
33
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.97
Transacciones Largas:
20 (60.61%)
Transacciones Cortas:
13 (39.39%)
Factor de Beneficio:
4.88
Beneficio Esperado:
1.13 USD
Beneficio medio:
2.34 USD
Pérdidas medias:
-0.74 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
10 (-7.48 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7.48 USD (10)
Crecimiento al mes:
18.58%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.11 USD
Máxima:
7.48 USD (3.21%)
Reducción relativa:
De balance:
3.21% (7.48 USD)
De fondos:
10.84% (25.25 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 24
XAUUSD 9
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4
XAUUSD 33
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD -439
XAUUSD 3.3K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +8.17 USD
Peor transacción: -2 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 10
Beneficio máximo consecutivo: +32.97 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -7.48 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real8" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 38
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
OctaFX-Real2
0.17 × 6
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real9
0.50 × 10
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real8
0.78 × 54
OctaFX-Real5
0.92 × 26
ExclusiveMarkets2-Live 2
1.00 × 1
otros 26...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.26 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
TimoCrypt
30 USD al mes
19%
0
0
USD
237
USD
1
0%
33
60%
74%
4.88
1.13
USD
11%
1:200
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.