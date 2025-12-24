SinaisSeções
Nawawi

TimoCrypt

Nawawi
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 19%
OctaFX-Real8
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
20 (60.60%)
Negociações com perda:
13 (39.39%)
Melhor negociação:
8.17 USD
Pior negociação:
-1.58 USD
Lucro bruto:
46.73 USD (3 775 pips)
Perda bruta:
-9.57 USD (929 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (32.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.97 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
73.94%
Depósito máximo carregado:
99.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.97
Negociações longas:
20 (60.61%)
Negociações curtas:
13 (39.39%)
Fator de lucro:
4.88
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
2.34 USD
Perda média:
-0.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-7.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.48 USD (10)
Crescimento mensal:
18.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
7.48 USD (3.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.21% (7.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.84% (25.25 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 24
XAUUSD 9
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +8.17 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +32.97 USD
Máxima perda consecutiva: -7.48 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexTimeFXTM-ECN
0.00 × 3
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 3
Alpari-ECN1
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-Real18
0.00 × 4
OctaFX-Real10
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
ForexTimeFXTM-ECN2
0.00 × 4
Tradeview-Markets Live 2
0.00 × 38
XMGlobal-Real 251
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 8
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
TradingProInternational-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.17 × 103
OctaFX-Real2
0.17 × 6
RoboForex-Prime
0.20 × 25
OctaFX-Real9
0.50 × 10
Axi-US06-Live
0.53 × 141
OctaFX-Real8
0.78 × 54
OctaFX-Real5
0.92 × 26
ExclusiveMarkets2-Live 2
1.00 × 1
26 mais ...
Sem comentários
2025.12.26 14:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.24 04:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.24 04:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
