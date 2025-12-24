- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
33
Negociações com lucro:
20 (60.60%)
Negociações com perda:
13 (39.39%)
Melhor negociação:
8.17 USD
Pior negociação:
-1.58 USD
Lucro bruto:
46.73 USD (3 775 pips)
Perda bruta:
-9.57 USD (929 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (32.97 USD)
Máximo lucro consecutivo:
32.97 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.44
Atividade de negociação:
73.94%
Depósito máximo carregado:
99.24%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
33
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
4.97
Negociações longas:
20 (60.61%)
Negociações curtas:
13 (39.39%)
Fator de lucro:
4.88
Valor esperado:
1.13 USD
Lucro médio:
2.34 USD
Perda média:
-0.74 USD
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-7.48 USD)
Máxima perda consecutiva:
-7.48 USD (10)
Crescimento mensal:
18.58%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.11 USD
Máximo:
7.48 USD (3.21%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.21% (7.48 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.84% (25.25 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|24
|XAUUSD
|9
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|4
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|-439
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +8.17 USD
Pior negociação: -2 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 10
Máximo lucro consecutivo: +32.97 USD
Máxima perda consecutiva: -7.48 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real8" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
OctaFX-Real2
|0.17 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.50 × 10
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real8
|0.78 × 54
|
OctaFX-Real5
|0.92 × 26
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|1.00 × 1
26 mais ...
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
237
USD
USD
1
0%
33
60%
74%
4.88
1.13
USD
USD
11%
1:200