Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexTimeFXTM-ECN 0.00 × 3 TMGM.TradeMax-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 3 Alpari-ECN1 0.00 × 1 ICMarkets-Live22 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live07 0.00 × 4 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 BlackBullMarkets-Live 0.00 × 1 Exness-Real18 0.00 × 4 OctaFX-Real10 0.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 14 ForexTimeFXTM-ECN2 0.00 × 4 Tradeview-Markets Live 2 0.00 × 38 XMGlobal-Real 251 0.00 × 1 VantageFXInternational-Live 8 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live11 0.17 × 103 OctaFX-Real2 0.17 × 6 RoboForex-Prime 0.20 × 25 OctaFX-Real9 0.50 × 10 Axi-US06-Live 0.53 × 141 OctaFX-Real8 0.78 × 54 OctaFX-Real5 0.92 × 26 ExclusiveMarkets2-Live 2 1.00 × 1 еще 26...