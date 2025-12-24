- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
84
Прибыльных трейдов:
48 (57.14%)
Убыточных трейдов:
36 (42.86%)
Лучший трейд:
11.55 USD
Худший трейд:
-14.70 USD
Общая прибыль:
102.36 USD (5 526 pips)
Общий убыток:
-51.46 USD (2 640 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (13.77 USD)
Макс. прибыль в серии:
32.97 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
63.81%
Макс. загрузка депозита:
100.38%
Последний трейд:
2 часа
Трейдов в неделю:
84
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.58
Длинных трейдов:
23 (27.38%)
Коротких трейдов:
61 (72.62%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
0.61 USD
Средняя прибыль:
2.13 USD
Средний убыток:
-1.43 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-31.41 USD)
Макс. убыток в серии:
-31.41 USD (14)
Прирост в месяц:
21.81%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.11 USD
Максимальная:
32.18 USD (13.03%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.03% (32.18 USD)
По эквити:
17.32% (111.78 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|75
|XAUUSD
|9
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|18
|XAUUSD
|33
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|-399
|XAUUSD
|3.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11.55 USD
Худший трейд: -15 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +13.77 USD
Макс. убыток в серии: -31.41 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real8" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 4
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
Tradeview-Markets Live 2
|0.00 × 38
|
XMGlobal-Real 251
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 8
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
OctaFX-Real2
|0.17 × 6
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real9
|0.50 × 10
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real8
|0.78 × 54
|
OctaFX-Real5
|0.92 × 26
|
ExclusiveMarkets2-Live 2
|1.00 × 1
