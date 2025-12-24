- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
9
盈利交易:
8 (88.88%)
亏损交易:
1 (11.11%)
最好交易:
8.17 USD
最差交易:
-0.11 USD
毛利:
32.97 USD (3 295 pips)
毛利亏损:
-0.11 USD (10 pips)
最大连续赢利:
8 (32.97 USD)
最大连续盈利:
32.97 USD (8)
夏普比率:
1.29
交易活动:
75.61%
最大入金加载:
12.71%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
14
平均持有时间:
9 分钟
采收率:
298.73
长期交易:
0 (0.00%)
短期交易:
9 (100.00%)
利润因子:
299.73
预期回报:
3.65 USD
平均利润:
4.12 USD
平均损失:
-0.11 USD
最大连续失误:
1 (-0.11 USD)
最大连续亏损:
-0.11 USD (1)
每月增长:
16.43%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.11 USD
最大值:
0.11 USD (0.06%)
相对跌幅:
结余:
0.00% (0.00 USD)
净值:
0.43% (1.00 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|33
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|3.3K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +8.17 USD
最差交易: -0 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +32.97 USD
最大连续亏损: -0.11 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
OctaFX-Real10
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real6
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
TitanFX-01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN
|0.00 × 3
|
OctaFX-Real2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 3
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.17 × 103
|
RoboForex-Prime
|0.20 × 25
|
OctaFX-Real8
|0.35 × 17
|
Axi-US06-Live
|0.53 × 141
|
OctaFX-Real5
|1.17 × 24
|
RoboForex-ProCent-3
|1.17 × 231
|
ICMarketsSC-Live20
|1.31 × 48
|
OctaFX-Real
|2.96 × 23
|
OctaFX-Real3
|3.84 × 38
|
FPMarkets-Live
|4.00 × 5
|
TMGM.TradeMax-Live8
|4.03 × 268
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
0%
0
0
USD
USD
233
USD
USD
1
0%
9
88%
76%
299.72
3.65
USD
USD
0%
1:200