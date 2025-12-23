シグナルセクション
Peter Laurincik

ALPHA

Peter Laurincik
レビュー0件
信頼性
1週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 1%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
10 (71.42%)
損失トレード:
4 (28.57%)
ベストトレード:
80.78 EUR
最悪のトレード:
-70.90 EUR
総利益:
212.74 EUR (1 860 pips)
総損失:
-146.08 EUR (9 681 pips)
最大連続の勝ち:
5 (117.90 EUR)
最大連続利益:
117.90 EUR (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
94.04%
最大入金額:
1.97%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
6 (42.86%)
短いトレード:
8 (57.14%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
4.76 EUR
平均利益:
21.27 EUR
平均損失:
-36.52 EUR
最大連続の負け:
2 (-104.37 EUR)
最大連続損失:
-104.37 EUR (2)
月間成長:
1.33%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.87 EUR
最大の:
104.37 EUR (2.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.04% (104.37 EUR)
エクイティによる:
2.49% (127.35 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 11
NZDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 74
NZDCAD+ 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ -8.1K
NZDCAD+ 321
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +80.78 EUR
最悪のトレード: -71 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +117.90 EUR
最大連続損失: -104.37 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

For statistics..
レビューなし
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
