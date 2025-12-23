- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
14
利益トレード:
10 (71.42%)
損失トレード:
4 (28.57%)
ベストトレード:
80.78 EUR
最悪のトレード:
-70.90 EUR
総利益:
212.74 EUR (1 860 pips)
総損失:
-146.08 EUR (9 681 pips)
最大連続の勝ち:
5 (117.90 EUR)
最大連続利益:
117.90 EUR (5)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
94.04%
最大入金額:
1.97%
最近のトレード:
4 時間前
1週間当たりの取引:
16
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
0.64
長いトレード:
6 (42.86%)
短いトレード:
8 (57.14%)
プロフィットファクター:
1.46
期待されたペイオフ:
4.76 EUR
平均利益:
21.27 EUR
平均損失:
-36.52 EUR
最大連続の負け:
2 (-104.37 EUR)
最大連続損失:
-104.37 EUR (2)
月間成長:
1.33%
アルゴリズム取引:
42%
残高によるドローダウン:
絶対:
10.87 EUR
最大の:
104.37 EUR (2.04%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.04% (104.37 EUR)
エクイティによる:
2.49% (127.35 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|NZDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|74
|NZDCAD+
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|-8.1K
|NZDCAD+
|321
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.78 EUR
最悪のトレード: -71 EUR
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +117.90 EUR
最大連続損失: -104.37 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 16"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
For statistics..
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
1%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
1
42%
14
71%
94%
1.45
4.76
EUR
EUR
2%
1:500