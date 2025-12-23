- Прирост
Всего трейдов:
13
Прибыльных трейдов:
9 (69.23%)
Убыточных трейдов:
4 (30.77%)
Лучший трейд:
80.78 EUR
Худший трейд:
-70.90 EUR
Общая прибыль:
200.50 EUR (1 710 pips)
Общий убыток:
-146.08 EUR (9 681 pips)
Макс. серия выигрышей:
5 (117.90 EUR)
Макс. прибыль в серии:
117.90 EUR (5)
Коэффициент Шарпа:
0.12
Торговая активность:
94.04%
Макс. загрузка депозита:
1.97%
Последний трейд:
29 минут
Трейдов в неделю:
16
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
5 (38.46%)
Коротких трейдов:
8 (61.54%)
Профит фактор:
1.37
Мат. ожидание:
4.19 EUR
Средняя прибыль:
22.28 EUR
Средний убыток:
-36.52 EUR
Макс. серия проигрышей:
2 (-104.37 EUR)
Макс. убыток в серии:
-104.37 EUR (2)
Прирост в месяц:
1.09%
Алготрейдинг:
46%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
10.87 EUR
Максимальная:
104.37 EUR (2.04%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.04% (104.37 EUR)
По эквити:
2.49% (127.35 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|10
|NZDCAD+
|3
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD+
|60
|NZDCAD+
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD+
|-8.3K
|NZDCAD+
|321
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 16" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
