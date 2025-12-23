- 자본
- 축소
트레이드:
56
이익 거래:
41 (73.21%)
손실 거래:
15 (26.79%)
최고의 거래:
84.98 EUR
최악의 거래:
-70.90 EUR
총 수익:
801.41 EUR (598 652 pips)
총 손실:
-246.04 EUR (226 478 pips)
연속 최대 이익:
8 (155.47 EUR)
연속 최대 이익:
198.47 EUR (6)
샤프 비율:
0.38
거래 활동:
97.07%
최대 입금량:
2.96%
최근 거래:
35 분 전
주별 거래 수:
37
평균 유지 시간:
13 시간
회복 요인:
5.32
롱(주식매수):
24 (42.86%)
숏(주식차입매도):
32 (57.14%)
수익 요인:
3.26
기대수익:
9.92 EUR
평균 이익:
19.55 EUR
평균 손실:
-16.40 EUR
연속 최대 손실:
3 (-69.44 EUR)
연속 최대 손실:
-104.37 EUR (2)
월별 성장률:
11.11%
Algo 트레이딩:
55%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
10.87 EUR
최대한의:
104.37 EUR (2.04%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.04% (104.37 EUR)
자본금별:
2.49% (127.35 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|33
|BTCUSD
|16
|NZDCAD+
|6
|EURUSD+
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD+
|543
|BTCUSD
|82
|NZDCAD+
|6
|EURUSD+
|2
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD+
|-3.4K
|BTCUSD
|374K
|NZDCAD+
|991
|EURUSD+
|130
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +84.98 EUR
최악의 거래: -71 EUR
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +155.47 EUR
연속 최대 손실: -69.44 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 16"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
11%
0
0
USD
USD
5.6K
EUR
EUR
3
55%
56
73%
97%
3.25
9.92
EUR
EUR
2%
1:500