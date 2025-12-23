SignaleKategorien
Peter Laurincik

ALPHA

Peter Laurincik
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
2 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 1%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
16
Gewinntrades:
11 (68.75%)
Verlusttrades:
5 (31.25%)
Bester Trade:
80.78 EUR
Schlechtester Trade:
-70.90 EUR
Bruttoprofit:
222.28 EUR (57 962 pips)
Bruttoverlust:
-148.77 EUR (41 278 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
5 (117.90 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
117.90 EUR (5)
Sharpe Ratio:
0.14
Trading-Aktivität:
94.04%
Max deposit load:
1.97%
Letzter Trade:
1 Minute
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
0.70
Long-Positionen:
6 (37.50%)
Short-Positionen:
10 (62.50%)
Profit-Faktor:
1.49
Mathematische Gewinnerwartung:
4.59 EUR
Durchschnittlicher Profit:
20.21 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-29.75 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-104.37 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.37 EUR (2)
Wachstum pro Monat :
1.47%
Algo-Trading:
50%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
10.87 EUR
Maximaler:
104.37 EUR (2.04%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.04% (104.37 EUR)
Kapital:
2.49% (127.35 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD+ 11
NZDCAD+ 3
BTCUSD 2
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD+ 74
NZDCAD+ 2
BTCUSD 8
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD+ -8.1K
NZDCAD+ 321
BTCUSD 25K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +80.78 EUR
Schlechtester Trade: -71 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +117.90 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.37 EUR

Keine Bewertungen
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
