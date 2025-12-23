- 成长
交易:
14
盈利交易:
10 (71.42%)
亏损交易:
4 (28.57%)
最好交易:
80.78 EUR
最差交易:
-70.90 EUR
毛利:
212.74 EUR (1 860 pips)
毛利亏损:
-146.08 EUR (9 681 pips)
最大连续赢利:
5 (117.90 EUR)
最大连续盈利:
117.90 EUR (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
94.04%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.64
长期交易:
6 (42.86%)
短期交易:
8 (57.14%)
利润因子:
1.46
预期回报:
4.76 EUR
平均利润:
21.27 EUR
平均损失:
-36.52 EUR
最大连续失误:
2 (-104.37 EUR)
最大连续亏损:
-104.37 EUR (2)
每月增长:
1.33%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
10.87 EUR
最大值:
104.37 EUR (2.04%)
相对跌幅:
结余:
2.04% (104.37 EUR)
净值:
2.49% (127.35 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|NZDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD+
|74
|NZDCAD+
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD+
|-8.1K
|NZDCAD+
|321
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
