Peter Laurincik

ALPHA

Peter Laurincik
可靠性
1
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2025 1%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
14
盈利交易:
10 (71.42%)
亏损交易:
4 (28.57%)
最好交易:
80.78 EUR
最差交易:
-70.90 EUR
毛利:
212.74 EUR (1 860 pips)
毛利亏损:
-146.08 EUR (9 681 pips)
最大连续赢利:
5 (117.90 EUR)
最大连续盈利:
117.90 EUR (5)
夏普比率:
0.14
交易活动:
94.04%
最大入金加载:
1.97%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
3 小时
采收率:
0.64
长期交易:
6 (42.86%)
短期交易:
8 (57.14%)
利润因子:
1.46
预期回报:
4.76 EUR
平均利润:
21.27 EUR
平均损失:
-36.52 EUR
最大连续失误:
2 (-104.37 EUR)
最大连续亏损:
-104.37 EUR (2)
每月增长:
1.33%
算法交易:
42%
结余跌幅:
绝对:
10.87 EUR
最大值:
104.37 EUR (2.04%)
相对跌幅:
结余:
2.04% (104.37 EUR)
净值:
2.49% (127.35 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD+ 11
NZDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD+ 74
NZDCAD+ 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD+ -8.1K
NZDCAD+ 321
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +80.78 EUR
最差交易: -71 EUR
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +117.90 EUR
最大连续亏损: -104.37 EUR

2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
