Peter Laurincik

ALPHA

Peter Laurincik
0 comentários
Confiabilidade
1 semana
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 1%
VantageInternational-Live 16
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
10 (71.42%)
Negociações com perda:
4 (28.57%)
Melhor negociação:
80.78 EUR
Pior negociação:
-70.90 EUR
Lucro bruto:
212.74 EUR (1 860 pips)
Perda bruta:
-146.08 EUR (9 681 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (117.90 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
117.90 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
94.04%
Depósito máximo carregado:
1.97%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
6 (42.86%)
Negociações curtas:
8 (57.14%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
4.76 EUR
Lucro médio:
21.27 EUR
Perda média:
-36.52 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-104.37 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-104.37 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.33%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.87 EUR
Máximo:
104.37 EUR (2.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.04% (104.37 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.49% (127.35 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD+ 11
NZDCAD+ 3
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD+ 74
NZDCAD+ 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD+ -8.1K
NZDCAD+ 321
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +80.78 EUR
Pior negociação: -71 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +117.90 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.37 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

For statistics..
Sem comentários
2025.12.29 16:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 15:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 15:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 15:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 14:02
Share of trading days is too low
2025.12.23 14:02
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.23 13:02
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.23 13:02
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.23 13:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.23 13:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.