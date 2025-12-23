- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
14
Negociações com lucro:
10 (71.42%)
Negociações com perda:
4 (28.57%)
Melhor negociação:
80.78 EUR
Pior negociação:
-70.90 EUR
Lucro bruto:
212.74 EUR (1 860 pips)
Perda bruta:
-146.08 EUR (9 681 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
5 (117.90 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
117.90 EUR (5)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
94.04%
Depósito máximo carregado:
1.97%
Último negócio:
3 horas atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
0.64
Negociações longas:
6 (42.86%)
Negociações curtas:
8 (57.14%)
Fator de lucro:
1.46
Valor esperado:
4.76 EUR
Lucro médio:
21.27 EUR
Perda média:
-36.52 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-104.37 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-104.37 EUR (2)
Crescimento mensal:
1.33%
Algotrading:
42%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
10.87 EUR
Máximo:
104.37 EUR (2.04%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.04% (104.37 EUR)
Pelo Capital Líquido:
2.49% (127.35 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|11
|NZDCAD+
|3
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD+
|74
|NZDCAD+
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD+
|-8.1K
|NZDCAD+
|321
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.78 EUR
Pior negociação: -71 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +117.90 EUR
Máxima perda consecutiva: -104.37 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 16" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
1%
0
0
USD
USD
5.1K
EUR
EUR
1
42%
14
71%
94%
1.45
4.76
EUR
EUR
2%
1:500