- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
16 (64.00%)
損失トレード:
9 (36.00%)
ベストトレード:
80.35 USD
最悪のトレード:
-24.66 USD
総利益:
335.30 USD (18 512 pips)
総損失:
-134.91 USD (13 487 pips)
最大連続の勝ち:
7 (123.71 USD)
最大連続利益:
153.88 USD (4)
シャープレシオ:
0.28
取引アクティビティ:
12.04%
最大入金額:
8.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
25
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
1.76
長いトレード:
18 (72.00%)
短いトレード:
7 (28.00%)
プロフィットファクター:
2.49
期待されたペイオフ:
8.02 USD
平均利益:
20.96 USD
平均損失:
-14.99 USD
最大連続の負け:
5 (-113.78 USD)
最大連続損失:
-113.78 USD (5)
月間成長:
17.89%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
113.78 USD
最大の:
113.78 USD (10.16%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.16% (113.78 USD)
エクイティによる:
7.35% (82.28 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|200
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.35 USD
最悪のトレード: -25 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +123.71 USD
最大連続損失: -113.78 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Pro"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
