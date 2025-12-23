- Прирост
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
11 (64.70%)
Убыточных трейдов:
6 (35.29%)
Лучший трейд:
80.35 USD
Худший трейд:
-24.66 USD
Общая прибыль:
277.59 USD (15 754 pips)
Общий убыток:
-114.63 USD (11 461 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (123.71 USD)
Макс. прибыль в серии:
153.88 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
40.74%
Макс. загрузка депозита:
8.88%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
17
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
1.43
Длинных трейдов:
12 (70.59%)
Коротких трейдов:
5 (29.41%)
Профит фактор:
2.42
Мат. ожидание:
9.59 USD
Средняя прибыль:
25.24 USD
Средний убыток:
-19.11 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-113.78 USD)
Макс. убыток в серии:
-113.78 USD (5)
Прирост в месяц:
14.55%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
113.78 USD
Максимальная:
113.78 USD (10.16%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.16% (113.78 USD)
По эквити:
7.35% (82.28 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +80.35 USD
Худший трейд: -25 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +123.71 USD
Макс. убыток в серии: -113.78 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Pro" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
