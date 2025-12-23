- 成长
交易:
17
盈利交易:
11 (64.70%)
亏损交易:
6 (35.29%)
最好交易:
80.35 USD
最差交易:
-24.66 USD
毛利:
277.59 USD (15 754 pips)
毛利亏损:
-114.63 USD (11 461 pips)
最大连续赢利:
7 (123.71 USD)
最大连续盈利:
153.88 USD (4)
夏普比率:
0.29
交易活动:
40.74%
最大入金加载:
8.88%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 小时
采收率:
1.43
长期交易:
12 (70.59%)
短期交易:
5 (29.41%)
利润因子:
2.42
预期回报:
9.59 USD
平均利润:
25.24 USD
平均损失:
-19.11 USD
最大连续失误:
5 (-113.78 USD)
最大连续亏损:
-113.78 USD (5)
每月增长:
14.55%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
113.78 USD
最大值:
113.78 USD (10.16%)
相对跌幅:
结余:
10.16% (113.78 USD)
净值:
7.35% (82.28 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|163
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +80.35 USD
最差交易: -25 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +123.71 USD
最大连续亏损: -113.78 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Pro 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
