- 자본
- 축소
트레이드:
103
이익 거래:
71 (68.93%)
손실 거래:
32 (31.07%)
최고의 거래:
170.20 USD
최악의 거래:
-31.66 USD
총 수익:
872.28 USD (36 292 pips)
총 손실:
-450.42 USD (42 227 pips)
연속 최대 이익:
16 (69.82 USD)
연속 최대 이익:
305.66 USD (11)
샤프 비율:
0.16
거래 활동:
7.82%
최대 입금량:
12.07%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
49
평균 유지 시간:
31 분
회복 요인:
1.84
롱(주식매수):
53 (51.46%)
숏(주식차입매도):
50 (48.54%)
수익 요인:
1.94
기대수익:
4.10 USD
평균 이익:
12.29 USD
평균 손실:
-14.08 USD
연속 최대 손실:
11 (-224.66 USD)
연속 최대 손실:
-224.66 USD (11)
월별 성장률:
37.66%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
113.78 USD
최대한의:
228.87 USD (17.12%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.12% (228.87 USD)
자본금별:
7.35% (82.28 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|103
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|422
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-5.9K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +170.20 USD
최악의 거래: -32 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +69.82 USD
연속 최대 손실: -224.66 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
38%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
3
0%
103
68%
8%
1.93
4.10
USD
USD
17%
1:500