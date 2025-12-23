리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Pro"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

SENSUS-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live09 0.00 × 15 FusionMarkets-Live 2 0.00 × 25 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 46 VantageInternational-Live 7 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live02 0.00 × 4 ICMarkets-Live08 0.00 × 3 AtlanticPearl-Live 1 0.00 × 1 Tickmill-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.00 × 8 Pepperstone-01 0.00 × 5 ICMarkets-Live04 0.00 × 2 ICMarkets-Live03 0.00 × 2 Pepperstone-Edge03 0.00 × 17 Tickmill-Live 0.00 × 10 RoboForexEU-Pro 0.00 × 16 RoboForexEU-ProCent 0.00 × 1 ExcelMarketsNZ-Live 0.00 × 1 InstaForex-Singapore.com 0.00 × 1 Pepperstone-Edge01 0.00 × 1 AlpariUK-Market-1 0.00 × 10 ICMarkets-Live06 0.00 × 12 IronFX-Real5 0.00 × 1 FBS-Real 0.00 × 1 WhoTrades-Real 0.00 × 1 50 더...