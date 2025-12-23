- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
16 (64.00%)
Negociações com perda:
9 (36.00%)
Melhor negociação:
80.35 USD
Pior negociação:
-24.66 USD
Lucro bruto:
335.30 USD (18 512 pips)
Perda bruta:
-134.91 USD (13 487 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (123.71 USD)
Máximo lucro consecutivo:
153.88 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.28
Atividade de negociação:
12.04%
Depósito máximo carregado:
8.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
25
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
1.76
Negociações longas:
18 (72.00%)
Negociações curtas:
7 (28.00%)
Fator de lucro:
2.49
Valor esperado:
8.02 USD
Lucro médio:
20.96 USD
Perda média:
-14.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-113.78 USD)
Máxima perda consecutiva:
-113.78 USD (5)
Crescimento mensal:
17.89%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
113.78 USD
Máximo:
113.78 USD (10.16%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.16% (113.78 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.35% (82.28 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|200
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|5K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +80.35 USD
Pior negociação: -25 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +123.71 USD
Máxima perda consecutiva: -113.78 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Pro" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
SENSUS-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 15
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 25
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 46
|
VantageInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 3
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 8
|
Pepperstone-01
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge03
|0.00 × 17
|
Tickmill-Live
|0.00 × 10
|
RoboForexEU-Pro
|0.00 × 16
|
RoboForexEU-ProCent
|0.00 × 1
|
ExcelMarketsNZ-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Singapore.com
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge01
|0.00 × 1
|
AlpariUK-Market-1
|0.00 × 10
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 12
|
IronFX-Real5
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
WhoTrades-Real
|0.00 × 1
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
18%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
1
0%
25
64%
12%
2.48
8.02
USD
USD
10%
1:500