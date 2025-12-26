- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
11
利益トレード:
10 (90.90%)
損失トレード:
1 (9.09%)
ベストトレード:
52.50 USD
最悪のトレード:
-10.12 USD
総利益:
107.36 USD (1 815 pips)
総損失:
-10.12 USD (121 pips)
最大連続の勝ち:
8 (38.95 USD)
最大連続利益:
68.41 USD (2)
シャープレシオ:
0.55
取引アクティビティ:
14.71%
最大入金額:
27.10%
最近のトレード:
7 時間前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
9.61
長いトレード:
7 (63.64%)
短いトレード:
4 (36.36%)
プロフィットファクター:
10.61
期待されたペイオフ:
8.84 USD
平均利益:
10.74 USD
平均損失:
-10.12 USD
最大連続の負け:
1 (-10.12 USD)
最大連続損失:
-10.12 USD (1)
月間成長:
20.20%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
10.12 USD (1.78%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.02% (10.12 USD)
エクイティによる:
10.29% (50.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDUSD.h
|5
|USDCHF.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|NZDUSD.h
|1
|EURUSD.h
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDUSD.h
|36
|USDCHF.h
|6
|XAUUSD.h
|52
|USDJPY.h
|0
|NZDUSD.h
|2
|EURUSD.h
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDUSD.h
|417
|USDCHF.h
|135
|XAUUSD.h
|1.1K
|USDJPY.h
|10
|NZDUSD.h
|51
|EURUSD.h
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +52.50 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +38.95 USD
最大連続損失: -10.12 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"IntlMitraFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
20%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
3
0%
11
90%
15%
10.60
8.84
USD
USD
10%
1:500