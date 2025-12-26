- Прирост
Всего трейдов:
11
Прибыльных трейдов:
10 (90.90%)
Убыточных трейдов:
1 (9.09%)
Лучший трейд:
52.50 USD
Худший трейд:
-10.12 USD
Общая прибыль:
107.36 USD (1 815 pips)
Общий убыток:
-10.12 USD (121 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (38.95 USD)
Макс. прибыль в серии:
68.41 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.55
Торговая активность:
14.71%
Макс. загрузка депозита:
27.10%
Последний трейд:
8 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
9.61
Длинных трейдов:
7 (63.64%)
Коротких трейдов:
4 (36.36%)
Профит фактор:
10.61
Мат. ожидание:
8.84 USD
Средняя прибыль:
10.74 USD
Средний убыток:
-10.12 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-10.12 USD)
Макс. убыток в серии:
-10.12 USD (1)
Прирост в месяц:
20.20%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
10.12 USD (1.78%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.02% (10.12 USD)
По эквити:
10.29% (50.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDUSD.h
|5
|USDCHF.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|NZDUSD.h
|1
|EURUSD.h
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDUSD.h
|36
|USDCHF.h
|6
|XAUUSD.h
|52
|USDJPY.h
|0
|NZDUSD.h
|2
|EURUSD.h
|1
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDUSD.h
|417
|USDCHF.h
|135
|XAUUSD.h
|1.1K
|USDJPY.h
|10
|NZDUSD.h
|51
|EURUSD.h
|25
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +52.50 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +38.95 USD
Макс. убыток в серии: -10.12 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "IntlMitraFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет отзывов
