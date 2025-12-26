SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Daily Forex Shooter
Andie Firmansyah

Daily Forex Shooter

Andie Firmansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 20%
IntlMitraFutures-Live
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
11
Gewinntrades:
10 (90.90%)
Verlusttrades:
1 (9.09%)
Bester Trade:
52.50 USD
Schlechtester Trade:
-10.12 USD
Bruttoprofit:
107.36 USD (1 815 pips)
Bruttoverlust:
-10.12 USD (121 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (38.95 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
68.41 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.55
Trading-Aktivität:
14.71%
Max deposit load:
27.10%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
13
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
9.61
Long-Positionen:
7 (63.64%)
Short-Positionen:
4 (36.36%)
Profit-Faktor:
10.61
Mathematische Gewinnerwartung:
8.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.74 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.12 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-10.12 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-10.12 USD (1)
Wachstum pro Monat :
20.20%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
10.12 USD (1.78%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
2.02% (10.12 USD)
Kapital:
10.29% (50.95 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDUSD.h 5
USDCHF.h 2
XAUUSD.h 1
USDJPY.h 1
NZDUSD.h 1
EURUSD.h 1
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDUSD.h 36
USDCHF.h 6
XAUUSD.h 52
USDJPY.h 0
NZDUSD.h 2
EURUSD.h 1
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDUSD.h 417
USDCHF.h 135
XAUUSD.h 1.1K
USDJPY.h 10
NZDUSD.h 51
EURUSD.h 25
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +52.50 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38.95 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -10.12 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "IntlMitraFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.13 14:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.12 09:56
No swaps are charged
2026.01.09 17:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.09 16:39
No swaps are charged
2026.01.09 16:39
No swaps are charged
2026.01.09 16:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.08 11:21
No swaps are charged on the signal account
2025.12.22 05:29
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.22 05:29
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.22 05:29
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Daily Forex Shooter
30 USD pro Monat
20%
0
0
USD
531
USD
3
0%
11
90%
15%
10.60
8.84
USD
10%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.