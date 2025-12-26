- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
11
盈利交易:
10 (90.90%)
亏损交易:
1 (9.09%)
最好交易:
52.50 USD
最差交易:
-10.12 USD
毛利:
107.36 USD (1 815 pips)
毛利亏损:
-10.12 USD (121 pips)
最大连续赢利:
8 (38.95 USD)
最大连续盈利:
68.41 USD (2)
夏普比率:
0.55
交易活动:
14.71%
最大入金加载:
27.10%
最近交易:
7 几小时前
每周交易:
13
平均持有时间:
10 小时
采收率:
9.61
长期交易:
7 (63.64%)
短期交易:
4 (36.36%)
利润因子:
10.61
预期回报:
8.84 USD
平均利润:
10.74 USD
平均损失:
-10.12 USD
最大连续失误:
1 (-10.12 USD)
最大连续亏损:
-10.12 USD (1)
每月增长:
20.20%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
10.12 USD (1.78%)
相对跌幅:
结余:
2.02% (10.12 USD)
净值:
10.29% (50.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDUSD.h
|5
|USDCHF.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|NZDUSD.h
|1
|EURUSD.h
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDUSD.h
|36
|USDCHF.h
|6
|XAUUSD.h
|52
|USDJPY.h
|0
|NZDUSD.h
|2
|EURUSD.h
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDUSD.h
|417
|USDCHF.h
|135
|XAUUSD.h
|1.1K
|USDJPY.h
|10
|NZDUSD.h
|51
|EURUSD.h
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 IntlMitraFutures-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
