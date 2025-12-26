- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
11
Negociações com lucro:
10 (90.90%)
Negociações com perda:
1 (9.09%)
Melhor negociação:
52.50 USD
Pior negociação:
-10.12 USD
Lucro bruto:
107.36 USD (1 815 pips)
Perda bruta:
-10.12 USD (121 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (38.95 USD)
Máximo lucro consecutivo:
68.41 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.55
Atividade de negociação:
14.71%
Depósito máximo carregado:
27.10%
Último negócio:
6 horas atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
9.61
Negociações longas:
7 (63.64%)
Negociações curtas:
4 (36.36%)
Fator de lucro:
10.61
Valor esperado:
8.84 USD
Lucro médio:
10.74 USD
Perda média:
-10.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-10.12 USD)
Máxima perda consecutiva:
-10.12 USD (1)
Crescimento mensal:
20.20%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
10.12 USD (1.78%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.02% (10.12 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.29% (50.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDUSD.h
|5
|USDCHF.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|NZDUSD.h
|1
|EURUSD.h
|1
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|
1 2 3 4 5
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDUSD.h
|36
|USDCHF.h
|6
|XAUUSD.h
|52
|USDJPY.h
|0
|NZDUSD.h
|2
|EURUSD.h
|1
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDUSD.h
|417
|USDCHF.h
|135
|XAUUSD.h
|1.1K
|USDJPY.h
|10
|NZDUSD.h
|51
|EURUSD.h
|25
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "IntlMitraFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
20%
0
0
USD
USD
531
USD
USD
3
0%
11
90%
15%
10.60
8.84
USD
USD
10%
1:500