- 자본
- 축소
트레이드:
18
이익 거래:
17 (94.44%)
손실 거래:
1 (5.56%)
최고의 거래:
52.50 USD
최악의 거래:
-10.12 USD
총 수익:
241.58 USD (3 583 pips)
총 손실:
-10.12 USD (121 pips)
연속 최대 이익:
15 (173.17 USD)
샤프 비율:
0.81
거래 활동:
19.05%
최대 입금량:
27.10%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
12 시간
회복 요인:
22.87
롱(주식매수):
7 (38.89%)
숏(주식차입매도):
11 (61.11%)
수익 요인:
23.87
기대수익:
12.86 USD
평균 이익:
14.21 USD
평균 손실:
-10.12 USD
연속 최대 손실:
1 (-10.12 USD)
월별 성장률:
50.59%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
10.12 USD (1.78%)
상대적 삭감:
잔고별:
2.02% (10.12 USD)
자본금별:
10.29% (50.95 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDUSD.h
|6
|EURUSD.h
|4
|USDCHF.h
|2
|NZDUSD.h
|2
|GBPJPY.h
|2
|XAUUSD.h
|1
|USDJPY.h
|1
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|
1 2 3 4 5 6
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDUSD.h
|63
|EURUSD.h
|44
|USDCHF.h
|6
|NZDUSD.h
|3
|GBPJPY.h
|64
|XAUUSD.h
|52
|USDJPY.h
|0
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDUSD.h
|692
|EURUSD.h
|469
|USDCHF.h
|135
|NZDUSD.h
|65
|GBPJPY.h
|1K
|XAUUSD.h
|1.1K
|USDJPY.h
|10
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "IntlMitraFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
