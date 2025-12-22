- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
21
利益トレード:
11 (52.38%)
損失トレード:
10 (47.62%)
ベストトレード:
15.38 USD
最悪のトレード:
-29.70 USD
総利益:
39.06 USD (3 901 pips)
総損失:
-173.55 USD (17 352 pips)
最大連続の勝ち:
6 (7.56 USD)
最大連続利益:
15.38 USD (1)
シャープレシオ:
-0.51
取引アクティビティ:
3.20%
最大入金額:
6.41%
最近のトレード:
11 時間前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
19 分
リカバリーファクター:
-0.99
長いトレード:
11 (52.38%)
短いトレード:
10 (47.62%)
プロフィットファクター:
0.23
期待されたペイオフ:
-6.40 USD
平均利益:
3.55 USD
平均損失:
-17.36 USD
最大連続の負け:
5 (-104.28 USD)
最大連続損失:
-104.28 USD (5)
月間成長:
-17.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
134.49 USD
最大の:
136.47 USD (17.61%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.61% (136.47 USD)
エクイティによる:
10.80% (78.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +15.38 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +7.56 USD
最大連続損失: -104.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Pepperstone-Edge03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
USD Gold
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
49 USD/月
-17%
0
0
USD
USD
638
USD
USD
2
100%
21
52%
3%
0.22
-6.40
USD
USD
18%
1:500