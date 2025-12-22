- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
21
Negociações com lucro:
11 (52.38%)
Negociações com perda:
10 (47.62%)
Melhor negociação:
15.38 USD
Pior negociação:
-29.70 USD
Lucro bruto:
39.06 USD (3 901 pips)
Perda bruta:
-173.55 USD (17 352 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
6 (7.56 USD)
Máximo lucro consecutivo:
15.38 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.51
Atividade de negociação:
3.20%
Depósito máximo carregado:
6.41%
Último negócio:
10 horas atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
19 minutos
Fator de recuperação:
-0.99
Negociações longas:
11 (52.38%)
Negociações curtas:
10 (47.62%)
Fator de lucro:
0.23
Valor esperado:
-6.40 USD
Lucro médio:
3.55 USD
Perda média:
-17.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
5 (-104.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-104.28 USD (5)
Crescimento mensal:
-17.40%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
134.49 USD
Máximo:
136.47 USD (17.61%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.61% (136.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.80% (78.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +15.38 USD
Pior negociação: -30 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +7.56 USD
Máxima perda consecutiva: -104.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Pepperstone-Edge03" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
41 mais ...
USD Gold
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
49 USD por mês
-17%
0
0
USD
USD
638
USD
USD
2
100%
21
52%
3%
0.22
-6.40
USD
USD
18%
1:500