- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
11 (52.38%)
Убыточных трейдов:
10 (47.62%)
Лучший трейд:
15.38 USD
Худший трейд:
-29.70 USD
Общая прибыль:
39.06 USD (3 901 pips)
Общий убыток:
-173.55 USD (17 352 pips)
Макс. серия выигрышей:
6 (7.56 USD)
Макс. прибыль в серии:
15.38 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.51
Торговая активность:
3.20%
Макс. загрузка депозита:
6.41%
Последний трейд:
9 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
19 минут
Фактор восстановления:
-0.99
Длинных трейдов:
11 (52.38%)
Коротких трейдов:
10 (47.62%)
Профит фактор:
0.23
Мат. ожидание:
-6.40 USD
Средняя прибыль:
3.55 USD
Средний убыток:
-17.36 USD
Макс. серия проигрышей:
5 (-104.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-104.28 USD (5)
Прирост в месяц:
-17.40%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
134.49 USD
Максимальная:
136.47 USD (17.61%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.61% (136.47 USD)
По эквити:
10.80% (78.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +15.38 USD
Худший трейд: -30 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +7.56 USD
Макс. убыток в серии: -104.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Pepperstone-Edge03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
еще 41...
