- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
21 (65.62%)
손실 거래:
11 (34.38%)
최고의 거래:
17.06 USD
최악의 거래:
-45.09 USD
총 수익:
159.22 USD (15 617 pips)
총 손실:
-218.64 USD (21 861 pips)
연속 최대 이익:
8 (117.04 USD)
연속 최대 이익:
117.04 USD (8)
샤프 비율:
-0.10
거래 활동:
2.18%
최대 입금량:
10.45%
최근 거래:
32 분 전
주별 거래 수:
14
평균 유지 시간:
17 분
회복 요인:
-0.44
롱(주식매수):
13 (40.63%)
숏(주식차입매도):
19 (59.38%)
수익 요인:
0.73
기대수익:
-1.86 USD
평균 이익:
7.58 USD
평균 손실:
-19.88 USD
연속 최대 손실:
5 (-104.28 USD)
연속 최대 손실:
-104.28 USD (5)
월별 성장률:
-7.69%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
134.49 USD
최대한의:
136.47 USD (17.61%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.61% (136.47 USD)
자본금별:
10.80% (78.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|-6.2K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +17.06 USD
최악의 거래: -45 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +117.04 USD
연속 최대 손실: -104.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge03"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
USD Gold
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 49 USD
-8%
0
0
USD
USD
713
USD
USD
3
100%
32
65%
2%
0.72
-1.86
USD
USD
18%
1:500