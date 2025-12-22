- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
21
盈利交易:
11 (52.38%)
亏损交易:
10 (47.62%)
最好交易:
15.38 USD
最差交易:
-29.70 USD
毛利:
39.06 USD (3 901 pips)
毛利亏损:
-173.55 USD (17 352 pips)
最大连续赢利:
6 (7.56 USD)
最大连续盈利:
15.38 USD (1)
夏普比率:
-0.51
交易活动:
3.20%
最大入金加载:
6.41%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
20
平均持有时间:
19 分钟
采收率:
-0.99
长期交易:
11 (52.38%)
短期交易:
10 (47.62%)
利润因子:
0.23
预期回报:
-6.40 USD
平均利润:
3.55 USD
平均损失:
-17.36 USD
最大连续失误:
5 (-104.28 USD)
最大连续亏损:
-104.28 USD (5)
每月增长:
-17.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
134.49 USD
最大值:
136.47 USD (17.61%)
相对跌幅:
结余:
17.61% (136.47 USD)
净值:
10.80% (78.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-134
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|-13K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +15.38 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +7.56 USD
最大连续亏损: -104.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Pepperstone-Edge03 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Dunboyne-Production
|0.00 × 1
|
MMCIS-Real
|0.00 × 1
|
RoboForexEU-FixCent
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 2
|
ForexChief-DirectFX
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 3
|
BlackBullMarkets-Live
|0.15 × 27
|
ICMarkets-Live08
|0.20 × 15
|
Tier1FX-Real
|0.35 × 68
|
ICMarkets-Live02
|0.38 × 16
|
AxioryAsia-02Live
|0.45 × 29
|
TitanFX-01
|0.45 × 149
|
ICMarkets-Live10
|0.67 × 12
|
TurnkeyFX-Live
|0.93 × 46
|
LQD1-Live01
|1.00 × 2
|
MYFX-US01-Live
|1.10 × 30
|
ICMarkets-Live14
|1.14 × 7
|
ICMarkets-Live
|1.56 × 9
|
FXDD-MT4 Live Server
|1.77 × 13
|
Pepperstone-Edge04
|1.82 × 217
