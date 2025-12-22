- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
45
利益トレード:
37 (82.22%)
損失トレード:
8 (17.78%)
ベストトレード:
16.68 USD
最悪のトレード:
-7.08 USD
総利益:
116.66 USD (62 456 pips)
総損失:
-24.94 USD (12 897 pips)
最大連続の勝ち:
9 (23.06 USD)
最大連続利益:
33.44 USD (7)
シャープレシオ:
0.54
取引アクティビティ:
3.55%
最大入金額:
27.41%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
18 分
リカバリーファクター:
7.94
長いトレード:
29 (64.44%)
短いトレード:
16 (35.56%)
プロフィットファクター:
4.68
期待されたペイオフ:
2.04 USD
平均利益:
3.15 USD
平均損失:
-3.12 USD
最大連続の負け:
2 (-11.55 USD)
最大連続損失:
-11.55 USD (2)
月間成長:
8.80%
アルゴリズム取引:
60%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
11.55 USD (1.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
1.01% (11.55 USD)
エクイティによる:
10.43% (111.64 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|50K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +16.68 USD
最悪のトレード: -7 USD
最大連続の勝ち: 7
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +23.06 USD
最大連続損失: -11.55 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
