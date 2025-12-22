- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
45
Transacciones Rentables:
37 (82.22%)
Transacciones Irrentables:
8 (17.78%)
Mejor transacción:
16.68 USD
Peor transacción:
-7.08 USD
Beneficio Bruto:
116.66 USD (62 456 pips)
Pérdidas Brutas:
-24.94 USD (12 897 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
9 (23.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
33.44 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.54
Actividad comercial:
3.55%
Carga máxima del depósito:
27.41%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
18 minutos
Factor de Recuperación:
7.94
Transacciones Largas:
29 (64.44%)
Transacciones Cortas:
16 (35.56%)
Factor de Beneficio:
4.68
Beneficio Esperado:
2.04 USD
Beneficio medio:
3.15 USD
Pérdidas medias:
-3.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-11.55 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-11.55 USD (2)
Crecimiento al mes:
8.80%
Trading algorítmico:
60%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
11.55 USD (1.01%)
Reducción relativa:
De balance:
1.01% (11.55 USD)
De fondos:
10.43% (111.64 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|50K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +16.68 USD
Peor transacción: -7 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +23.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -11.55 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
otros 53...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
9%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
60%
45
82%
4%
4.67
2.04
USD
USD
10%
1:200