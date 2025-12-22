- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
45
Negociações com lucro:
37 (82.22%)
Negociações com perda:
8 (17.78%)
Melhor negociação:
16.68 USD
Pior negociação:
-7.08 USD
Lucro bruto:
116.66 USD (62 456 pips)
Perda bruta:
-24.94 USD (12 897 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
9 (23.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
33.44 USD (7)
Índice de Sharpe:
0.54
Atividade de negociação:
3.55%
Depósito máximo carregado:
27.41%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
18 minutos
Fator de recuperação:
7.94
Negociações longas:
29 (64.44%)
Negociações curtas:
16 (35.56%)
Fator de lucro:
4.68
Valor esperado:
2.04 USD
Lucro médio:
3.15 USD
Perda média:
-3.12 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-11.55 USD)
Máxima perda consecutiva:
-11.55 USD (2)
Crescimento mensal:
8.80%
Algotrading:
60%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
11.55 USD (1.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
1.01% (11.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.43% (111.64 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|45
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|92
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|50K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +16.68 USD
Pior negociação: -7 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 7
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +23.06 USD
Máxima perda consecutiva: -11.55 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
53 mais ...
Sem comentários
