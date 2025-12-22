- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
21
Прибыльных трейдов:
17 (80.95%)
Убыточных трейдов:
4 (19.05%)
Лучший трейд:
10.00 USD
Худший трейд:
-6.02 USD
Общая прибыль:
54.17 USD (34 426 pips)
Общий убыток:
-9.48 USD (5 135 pips)
Макс. серия выигрышей:
9 (23.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
23.06 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.69
Торговая активность:
6.15%
Макс. загрузка депозита:
23.45%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
21
Ср. время удержания:
32 минуты
Фактор восстановления:
5.81
Длинных трейдов:
12 (57.14%)
Коротких трейдов:
9 (42.86%)
Профит фактор:
5.71
Мат. ожидание:
2.13 USD
Средняя прибыль:
3.19 USD
Средний убыток:
-2.37 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-7.69 USD)
Макс. убыток в серии:
-7.69 USD (2)
Прирост в месяц:
4.29%
Алготрейдинг:
66%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
7.69 USD (0.71%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.71% (7.69 USD)
По эквити:
10.43% (111.64 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|21
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|45
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|29K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.00 USD
Худший трейд: -6 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +23.06 USD
Макс. убыток в серии: -7.69 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
еще 53...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
66%
21
80%
6%
5.71
2.13
USD
USD
10%
1:200