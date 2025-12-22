- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
26
盈利交易:
21 (80.76%)
亏损交易:
5 (19.23%)
最好交易:
10.00 USD
最差交易:
-6.02 USD
毛利:
67.82 USD (40 053 pips)
毛利亏损:
-13.34 USD (7 069 pips)
最大连续赢利:
9 (23.06 USD)
最大连续盈利:
23.06 USD (9)
夏普比率:
0.66
交易活动:
3.55%
最大入金加载:
23.45%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
26
平均持有时间:
26 分钟
采收率:
7.08
长期交易:
17 (65.38%)
短期交易:
9 (34.62%)
利润因子:
5.08
预期回报:
2.10 USD
平均利润:
3.23 USD
平均损失:
-2.67 USD
最大连续失误:
2 (-7.69 USD)
最大连续亏损:
-7.69 USD (2)
每月增长:
5.23%
算法交易:
73%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
7.69 USD (0.71%)
相对跌幅:
结余:
0.71% (7.69 USD)
净值:
10.43% (111.64 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|54
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|33K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +10.00 USD
最差交易: -6 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +23.06 USD
最大连续亏损: -7.69 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 17
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
Axi-US09-Live
|0.00 × 2
|
LiteFinanceVC-Live-04
|0.00 × 2
|
Axi-US16-Live
|0.00 × 1
|
LiteFinanceVC-Live-03
|0.00 × 1
|
ExnessKE-Real20
|0.00 × 1
|
Exness-Real24
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 1
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
XMTrading-Real 45
|0.00 × 1
|
Alpari-Standard1
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
FBS-Real-5
|0.00 × 2
|
ForexTime-Standard
|0.00 × 3
|
ForexTimeFXTM-Standard
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 3
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-01
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live01
|0.00 × 3
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
5%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
1
73%
26
80%
4%
5.08
2.10
USD
USD
10%
1:200