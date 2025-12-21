- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
71 (75.53%)
損失トレード:
23 (24.47%)
ベストトレード:
0.63 EUR
最悪のトレード:
-1.02 EUR
総利益:
23.51 EUR (2 914 pips)
総損失:
-19.69 EUR (2 007 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4.14 EUR)
最大連続利益:
4.14 EUR (12)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
12.04%
最大入金額:
11.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
40 (42.55%)
短いトレード:
54 (57.45%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.04 EUR
平均利益:
0.33 EUR
平均損失:
-0.86 EUR
最大連続の負け:
4 (-2.88 EUR)
最大連続損失:
-2.88 EUR (4)
月間成長:
3.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.38 EUR
最大の:
4.10 EUR (3.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.91% (4.16 EUR)
エクイティによる:
2.15% (2.29 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|907
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +0.63 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.14 EUR
最大連続損失: -2.88 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
