シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 4
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 4

Filippo Mugnaini
レビュー0件
信頼性
7週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
94
利益トレード:
71 (75.53%)
損失トレード:
23 (24.47%)
ベストトレード:
0.63 EUR
最悪のトレード:
-1.02 EUR
総利益:
23.51 EUR (2 914 pips)
総損失:
-19.69 EUR (2 007 pips)
最大連続の勝ち:
12 (4.14 EUR)
最大連続利益:
4.14 EUR (12)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
12.04%
最大入金額:
11.54%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
0.93
長いトレード:
40 (42.55%)
短いトレード:
54 (57.45%)
プロフィットファクター:
1.19
期待されたペイオフ:
0.04 EUR
平均利益:
0.33 EUR
平均損失:
-0.86 EUR
最大連続の負け:
4 (-2.88 EUR)
最大連続損失:
-2.88 EUR (4)
月間成長:
3.75%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
1.38 EUR
最大の:
4.10 EUR (3.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.91% (4.16 EUR)
エクイティによる:
2.15% (2.29 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 907
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +0.63 EUR
最悪のトレード: -1 EUR
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +4.14 EUR
最大連続損失: -2.88 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.26 19:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
DT INTRADAY 4
30 USD/月
4%
0
0
USD
104
EUR
7
100%
94
75%
12%
1.19
0.04
EUR
4%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください