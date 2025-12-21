СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 4
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 4

Filippo Mugnaini
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
65 (76.47%)
Убыточных трейдов:
20 (23.53%)
Лучший трейд:
0.63 EUR
Худший трейд:
-1.02 EUR
Общая прибыль:
21.55 EUR (2 670 pips)
Общий убыток:
-17.30 EUR (1 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.14 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
17.44%
Макс. загрузка депозита:
11.54%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
38 (44.71%)
Коротких трейдов:
47 (55.29%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.05 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.88 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.88 EUR (4)
Прирост в месяц:
3.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.38 EUR
Максимальная:
4.10 EUR (3.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.91% (4.16 EUR)
По эквити:
2.15% (2.29 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 917
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +0.63 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.14 EUR
Макс. убыток в серии: -2.88 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
еще 38...
Нет отзывов
2025.12.22 08:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.