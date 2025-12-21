- Прирост
Всего трейдов:
85
Прибыльных трейдов:
65 (76.47%)
Убыточных трейдов:
20 (23.53%)
Лучший трейд:
0.63 EUR
Худший трейд:
-1.02 EUR
Общая прибыль:
21.55 EUR (2 670 pips)
Общий убыток:
-17.30 EUR (1 753 pips)
Макс. серия выигрышей:
12 (4.14 EUR)
Макс. прибыль в серии:
4.14 EUR (12)
Коэффициент Шарпа:
0.15
Торговая активность:
17.44%
Макс. загрузка депозита:
11.54%
Последний трейд:
23 часа
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
1.04
Длинных трейдов:
38 (44.71%)
Коротких трейдов:
47 (55.29%)
Профит фактор:
1.25
Мат. ожидание:
0.05 EUR
Средняя прибыль:
0.33 EUR
Средний убыток:
-0.86 EUR
Макс. серия проигрышей:
4 (-2.88 EUR)
Макс. убыток в серии:
-2.88 EUR (4)
Прирост в месяц:
3.65%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1.38 EUR
Максимальная:
4.10 EUR (3.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.91% (4.16 EUR)
По эквити:
2.15% (2.29 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|917
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
Лучший трейд: +0.63 EUR
Худший трейд: -1 EUR
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +4.14 EUR
Макс. убыток в серии: -2.88 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
Нет отзывов
