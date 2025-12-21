시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 4
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 4

Filippo Mugnaini
0 리뷰
안정성
9
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
114
이익 거래:
85 (74.56%)
손실 거래:
29 (25.44%)
최고의 거래:
0.63 EUR
최악의 거래:
-1.02 EUR
총 수익:
28.30 EUR (3 503 pips)
총 손실:
-24.60 EUR (2 515 pips)
연속 최대 이익:
12 (4.14 EUR)
연속 최대 이익:
4.14 EUR (12)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
21.59%
최대 입금량:
11.54%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
49 (42.98%)
숏(주식차입매도):
65 (57.02%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.03 EUR
평균 이익:
0.33 EUR
평균 손실:
-0.85 EUR
연속 최대 손실:
4 (-2.88 EUR)
연속 최대 손실:
-2.88 EUR (4)
월별 성장률:
3.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.38 EUR
최대한의:
4.10 EUR (3.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.91% (4.16 EUR)
자본금별:
3.24% (3.33 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 114
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 988
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +0.63 EUR
최악의 거래: -1 EUR
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +4.14 EUR
연속 최대 손실: -2.88 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.14 × 14
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2025.12.31 08:05
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.92% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 06:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 19:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
DT INTRADAY 4
월별 30 USD
4%
0
0
USD
104
EUR
9
100%
114
74%
22%
1.15
0.03
EUR
4%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.