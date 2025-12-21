- 자본
- 축소
트레이드:
114
이익 거래:
85 (74.56%)
손실 거래:
29 (25.44%)
최고의 거래:
0.63 EUR
최악의 거래:
-1.02 EUR
총 수익:
28.30 EUR (3 503 pips)
총 손실:
-24.60 EUR (2 515 pips)
연속 최대 이익:
12 (4.14 EUR)
샤프 비율:
0.11
거래 활동:
21.59%
최대 입금량:
11.54%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
15
평균 유지 시간:
5 시간
회복 요인:
0.90
롱(주식매수):
49 (42.98%)
숏(주식차입매도):
65 (57.02%)
수익 요인:
1.15
기대수익:
0.03 EUR
평균 이익:
0.33 EUR
평균 손실:
-0.85 EUR
연속 최대 손실:
4 (-2.88 EUR)
월별 성장률:
3.22%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1.38 EUR
최대한의:
4.10 EUR (3.86%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.91% (4.16 EUR)
자본금별:
3.24% (3.33 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|114
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|988
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- 입금량
- 축소
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.14 × 14
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
리뷰 없음
