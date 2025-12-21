SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / DT INTRADAY 4
Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 4

Filippo Mugnaini
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
7 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
98
Gewinntrades:
74 (75.51%)
Verlusttrades:
24 (24.49%)
Bester Trade:
0.63 EUR
Schlechtester Trade:
-1.02 EUR
Bruttoprofit:
24.52 EUR (3 040 pips)
Bruttoverlust:
-20.53 EUR (2 093 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (4.14 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
4.14 EUR (12)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
16.52%
Max deposit load:
11.54%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
5 Stunden
Erholungsfaktor:
0.97
Long-Positionen:
42 (42.86%)
Short-Positionen:
56 (57.14%)
Profit-Faktor:
1.19
Mathematische Gewinnerwartung:
0.04 EUR
Durchschnittlicher Profit:
0.33 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-0.86 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-2.88 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2.88 EUR (4)
Wachstum pro Monat :
3.19%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1.38 EUR
Maximaler:
4.10 EUR (3.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.91% (4.16 EUR)
Kapital:
2.15% (2.29 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 98
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 947
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +0.63 EUR
Schlechtester Trade: -1 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4.14 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2.88 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
noch 38 ...
Keine Bewertungen
2025.12.26 19:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
