Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 4

Filippo Mugnaini
0 comentarios
Fiabilidad
7 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
71 (75.53%)
Transacciones Irrentables:
23 (24.47%)
Mejor transacción:
0.63 EUR
Peor transacción:
-1.02 EUR
Beneficio Bruto:
23.51 EUR (2 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.69 EUR (2 007 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4.14 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.14 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
12.04%
Carga máxima del depósito:
11.54%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
40 (42.55%)
Transacciones Cortas:
54 (57.45%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.04 EUR
Beneficio medio:
0.33 EUR
Pérdidas medias:
-0.86 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.88 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.88 EUR (4)
Crecimiento al mes:
3.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.38 EUR
Máxima:
4.10 EUR (3.86%)
Reducción relativa:
De balance:
3.91% (4.16 EUR)
De fondos:
2.15% (2.29 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 94
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
20 40 60 80 100
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 4
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 907
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • Deposit load
  • Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.08 × 13
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
otros 38...
No hay comentarios
2025.12.26 19:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 15:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.26 13:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.35% of days out of 46 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.26 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.22 08:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
DT INTRADAY 4
30 USD al mes
4%
0
0
USD
104
EUR
7
100%
94
75%
12%
1.19
0.04
EUR
4%
1:500
