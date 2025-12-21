- Incremento
Total de Trades:
94
Transacciones Rentables:
71 (75.53%)
Transacciones Irrentables:
23 (24.47%)
Mejor transacción:
0.63 EUR
Peor transacción:
-1.02 EUR
Beneficio Bruto:
23.51 EUR (2 914 pips)
Pérdidas Brutas:
-19.69 EUR (2 007 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
12 (4.14 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
4.14 EUR (12)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
12.04%
Carga máxima del depósito:
11.54%
Último trade:
5 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
5 horas
Factor de Recuperación:
0.93
Transacciones Largas:
40 (42.55%)
Transacciones Cortas:
54 (57.45%)
Factor de Beneficio:
1.19
Beneficio Esperado:
0.04 EUR
Beneficio medio:
0.33 EUR
Pérdidas medias:
-0.86 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-2.88 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2.88 EUR (4)
Crecimiento al mes:
3.75%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
1.38 EUR
Máxima:
4.10 EUR (3.86%)
Reducción relativa:
De balance:
3.91% (4.16 EUR)
De fondos:
2.15% (2.29 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|94
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|
20 40 60 80 100
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|4
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|907
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.08 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
otros 38...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
4%
0
0
USD
USD
104
EUR
EUR
7
100%
94
75%
12%
1.19
0.04
EUR
EUR
4%
1:500