Filippo Mugnaini

DT INTRADAY 4

Filippo Mugnaini
0条评论
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 4%
RoboForex-ECN
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
85
盈利交易:
65 (76.47%)
亏损交易:
20 (23.53%)
最好交易:
0.63 EUR
最差交易:
-1.02 EUR
毛利:
21.55 EUR (2 670 pips)
毛利亏损:
-17.30 EUR (1 753 pips)
最大连续赢利:
12 (4.14 EUR)
最大连续盈利:
4.14 EUR (12)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.44%
最大入金加载:
11.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.04
长期交易:
38 (44.71%)
短期交易:
47 (55.29%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.05 EUR
平均利润:
0.33 EUR
平均损失:
-0.86 EUR
最大连续失误:
4 (-2.88 EUR)
最大连续亏损:
-2.88 EUR (4)
每月增长:
3.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.38 EUR
最大值:
4.10 EUR (3.86%)
相对跌幅:
结余:
3.91% (4.16 EUR)
净值:
2.15% (2.29 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 85
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 5
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 917
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +0.63 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.14 EUR
最大连续亏损: -2.88 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

VantageFX-Live
0.00 × 1
Alpari-MT5
0.00 × 5
Tradestone-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
RoboMarketsDE-ECN
0.00 × 3
Exness-MT5Real12
0.00 × 4
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
FXCC1-Trade
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.56 × 2773
Exness-MT5Real7
0.58 × 12
FIBOGroup-MT5 Server
0.67 × 3
Alpari-Real01
0.83 × 41
RannForex-Server
0.99 × 73
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
1.00 × 1
ForexClub-MT5 Real Server
1.08 × 188
ICMarkets-MT5
1.13 × 8
ICMarketsSC-MT5-4
1.13 × 294
VantageInternational-Live
1.16 × 63
Exness-MT5Real8
1.17 × 82
ICMarketsSC-MT5-2
1.40 × 328
ICMarketsEU-MT5-2
1.44 × 43
Teletrade-Sharp ECN
1.49 × 109
GMI3-Real
2.00 × 6
Exness-MT5Real28
2.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 21
38 更多...
没有评论
2025.12.22 08:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.21 16:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
DT INTRADAY 4
每月30 USD
4%
0
0
USD
104
EUR
7
100%
85
76%
17%
1.24
0.05
EUR
4%
1:500
