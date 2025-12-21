- 成长
交易:
85
盈利交易:
65 (76.47%)
亏损交易:
20 (23.53%)
最好交易:
0.63 EUR
最差交易:
-1.02 EUR
毛利:
21.55 EUR (2 670 pips)
毛利亏损:
-17.30 EUR (1 753 pips)
最大连续赢利:
12 (4.14 EUR)
最大连续盈利:
4.14 EUR (12)
夏普比率:
0.15
交易活动:
17.44%
最大入金加载:
11.54%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
19
平均持有时间:
6 小时
采收率:
1.04
长期交易:
38 (44.71%)
短期交易:
47 (55.29%)
利润因子:
1.25
预期回报:
0.05 EUR
平均利润:
0.33 EUR
平均损失:
-0.86 EUR
最大连续失误:
4 (-2.88 EUR)
最大连续亏损:
-2.88 EUR (4)
每月增长:
3.65%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
1.38 EUR
最大值:
4.10 EUR (3.86%)
相对跌幅:
结余:
3.91% (4.16 EUR)
净值:
2.15% (2.29 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|85
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|5
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|917
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
最好交易: +0.63 EUR
最差交易: -1 EUR
最大连续赢利: 12
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +4.14 EUR
最大连续亏损: -2.88 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VantageFX-Live
|0.00 × 1
|
Alpari-MT5
|0.00 × 5
|
Tradestone-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
RoboMarketsDE-ECN
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 4
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
FXCC1-Trade
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.56 × 2773
|
Exness-MT5Real7
|0.58 × 12
|
FIBOGroup-MT5 Server
|0.67 × 3
|
Alpari-Real01
|0.83 × 41
|
RannForex-Server
|0.99 × 73
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|1.00 × 1
|
ForexClub-MT5 Real Server
|1.08 × 188
|
ICMarkets-MT5
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.13 × 294
|
VantageInternational-Live
|1.16 × 63
|
Exness-MT5Real8
|1.17 × 82
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.40 × 328
|
ICMarketsEU-MT5-2
|1.44 × 43
|
Teletrade-Sharp ECN
|1.49 × 109
|
GMI3-Real
|2.00 × 6
|
Exness-MT5Real28
|2.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 21
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
4%
0
0
USD
USD
104
EUR
EUR
7
100%
85
76%
17%
1.24
0.05
EUR
EUR
4%
1:500