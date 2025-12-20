- 成長
トレード:
15
利益トレード:
7 (46.66%)
損失トレード:
8 (53.33%)
ベストトレード:
45.51 USD
最悪のトレード:
-16.10 USD
総利益:
315.47 USD (31 582 pips)
総損失:
-123.38 USD (12 253 pips)
最大連続の勝ち:
3 (135.44 USD)
最大連続利益:
135.44 USD (3)
シャープレシオ:
0.43
取引アクティビティ:
27.71%
最大入金額:
7.26%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
4.13
長いトレード:
14 (93.33%)
短いトレード:
1 (6.67%)
プロフィットファクター:
2.56
期待されたペイオフ:
12.81 USD
平均利益:
45.07 USD
平均損失:
-15.42 USD
最大連続の負け:
3 (-46.32 USD)
最大連続損失:
-46.32 USD (3)
月間成長:
3.84%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
15.20 USD
最大の:
46.52 USD (0.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.92% (46.47 USD)
エクイティによる:
0.24% (12.66 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.x
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.x
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SureLeverageFunding-MT5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
4%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
4
0%
15
46%
28%
2.55
12.81
USD
USD
1%
1:50