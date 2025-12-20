- Crescimento
Negociações:
15
Negociações com lucro:
7 (46.66%)
Negociações com perda:
8 (53.33%)
Melhor negociação:
45.51 USD
Pior negociação:
-16.10 USD
Lucro bruto:
315.47 USD (31 582 pips)
Perda bruta:
-123.38 USD (12 253 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (135.44 USD)
Máximo lucro consecutivo:
135.44 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.43
Atividade de negociação:
27.71%
Depósito máximo carregado:
7.26%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
4.13
Negociações longas:
14 (93.33%)
Negociações curtas:
1 (6.67%)
Fator de lucro:
2.56
Valor esperado:
12.81 USD
Lucro médio:
45.07 USD
Perda média:
-15.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-46.32 USD)
Máxima perda consecutiva:
-46.32 USD (3)
Crescimento mensal:
3.84%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
15.20 USD
Máximo:
46.52 USD (0.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.92% (46.47 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.24% (12.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.x
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.x
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SureLeverageFunding-MT5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
