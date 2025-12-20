- 자본
- 축소
트레이드:
23
이익 거래:
11 (47.82%)
손실 거래:
12 (52.17%)
최고의 거래:
45.51 USD
최악의 거래:
-16.10 USD
총 수익:
411.51 USD (41 184 pips)
총 손실:
-183.90 USD (18 259 pips)
연속 최대 이익:
3 (135.44 USD)
연속 최대 이익:
135.44 USD (3)
샤프 비율:
0.35
거래 활동:
14.34%
최대 입금량:
14.42%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
2.99
롱(주식매수):
20 (86.96%)
숏(주식차입매도):
3 (13.04%)
수익 요인:
2.24
기대수익:
9.90 USD
평균 이익:
37.41 USD
평균 손실:
-15.33 USD
연속 최대 손실:
5 (-75.94 USD)
연속 최대 손실:
-75.94 USD (5)
월별 성장률:
2.14%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
15.20 USD
최대한의:
76.24 USD (1.46%)
상대적 삭감:
잔고별:
1.46% (76.19 USD)
자본금별:
0.25% (12.92 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|23
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.x
|228
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.x
|23K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.51 USD
최악의 거래: -16 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 5
연속 최대 이익: +135.44 USD
연속 최대 손실: -75.94 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SureLeverageFunding-MT5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
