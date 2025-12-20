- 成长
交易:
15
盈利交易:
7 (46.66%)
亏损交易:
8 (53.33%)
最好交易:
45.51 USD
最差交易:
-16.10 USD
毛利:
315.47 USD (31 582 pips)
毛利亏损:
-123.33 USD (12 253 pips)
最大连续赢利:
3 (135.44 USD)
最大连续盈利:
135.44 USD (3)
夏普比率:
0.43
交易活动:
33.72%
最大入金加载:
7.21%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
10 小时
采收率:
4.13
长期交易:
14 (93.33%)
短期交易:
1 (6.67%)
利润因子:
2.56
预期回报:
12.81 USD
平均利润:
45.07 USD
平均损失:
-15.42 USD
最大连续失误:
3 (-46.32 USD)
最大连续亏损:
-46.32 USD (3)
每月增长:
3.84%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
15.20 USD
最大值:
46.52 USD (0.92%)
相对跌幅:
结余:
0.92% (46.47 USD)
净值:
0.24% (12.66 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.x
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.x
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +45.51 USD
最差交易: -16 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +135.44 USD
最大连续亏损: -46.32 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SureLeverageFunding-MT5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
