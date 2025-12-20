- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
15
Прибыльных трейдов:
7 (46.66%)
Убыточных трейдов:
8 (53.33%)
Лучший трейд:
45.51 USD
Худший трейд:
-16.10 USD
Общая прибыль:
315.47 USD (31 582 pips)
Общий убыток:
-123.33 USD (12 253 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (135.44 USD)
Макс. прибыль в серии:
135.44 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.43
Торговая активность:
33.72%
Макс. загрузка депозита:
7.21%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
4.13
Длинных трейдов:
14 (93.33%)
Коротких трейдов:
1 (6.67%)
Профит фактор:
2.56
Мат. ожидание:
12.81 USD
Средняя прибыль:
45.07 USD
Средний убыток:
-15.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-46.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-46.32 USD (3)
Прирост в месяц:
3.84%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
15.20 USD
Максимальная:
46.52 USD (0.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.92% (46.47 USD)
По эквити:
0.24% (12.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|15
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.x
|192
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.x
|19K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.51 USD
Худший трейд: -16 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +135.44 USD
Макс. убыток в серии: -46.32 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SureLeverageFunding-MT5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
4%
0
0
USD
USD
5.2K
USD
USD
4
0%
15
46%
34%
2.55
12.81
USD
USD
1%
1:50