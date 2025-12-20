- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
12
Profit Trade:
6 (50.00%)
Loss Trade:
6 (50.00%)
Best Trade:
45.51 USD
Worst Trade:
-16.10 USD
Profitto lordo:
270.45 USD (27 076 pips)
Perdita lorda:
-92.28 USD (9 165 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (90.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
90.42 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.49
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
3
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
3.83
Long Trade:
11 (91.67%)
Short Trade:
1 (8.33%)
Fattore di profitto:
2.93
Profitto previsto:
14.85 USD
Profitto medio:
45.08 USD
Perdita media:
-15.38 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-46.32 USD)
Massima perdita consecutiva:
-46.32 USD (3)
Crescita mensile:
3.56%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.20 USD
Massimale:
46.52 USD (0.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.x
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.x
|178
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.x
|18K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.51 USD
Worst Trade: -16 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +90.42 USD
Massima perdita consecutiva: -46.32 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SureLeverageFunding-MT5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni