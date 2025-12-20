- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
17
利益トレード:
15 (88.23%)
損失トレード:
2 (11.76%)
ベストトレード:
102.50 USD
最悪のトレード:
-242.35 USD
総利益:
883.13 USD (38 618 pips)
総損失:
-247.98 USD (30 669 pips)
最大連続の勝ち:
10 (817.23 USD)
最大連続利益:
817.23 USD (10)
シャープレシオ:
0.61
取引アクティビティ:
1.30%
最大入金額:
13.72%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
2.62
長いトレード:
7 (41.18%)
短いトレード:
10 (58.82%)
プロフィットファクター:
3.56
期待されたペイオフ:
37.36 USD
平均利益:
58.88 USD
平均損失:
-123.99 USD
最大連続の負け:
1 (-242.35 USD)
最大連続損失:
-242.35 USD (1)
月間成長:
25.71%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
242.35 USD (18.40%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.40% (242.35 USD)
エクイティによる:
17.60% (231.79 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +102.50 USD
最悪のトレード: -242 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +817.23 USD
最大連続損失: -242.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Weltrade-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
