- 자본
- 축소
트레이드:
17
이익 거래:
15 (88.23%)
손실 거래:
2 (11.76%)
최고의 거래:
102.50 USD
최악의 거래:
-242.35 USD
총 수익:
883.13 USD (38 618 pips)
총 손실:
-247.98 USD (30 669 pips)
연속 최대 이익:
10 (817.23 USD)
연속 최대 이익:
817.23 USD (10)
샤프 비율:
0.61
거래 활동:
1.30%
최대 입금량:
13.72%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
2
평균 유지 시간:
45 분
회복 요인:
2.62
롱(주식매수):
7 (41.18%)
숏(주식차입매도):
10 (58.82%)
수익 요인:
3.56
기대수익:
37.36 USD
평균 이익:
58.88 USD
평균 손실:
-123.99 USD
연속 최대 손실:
1 (-242.35 USD)
연속 최대 손실:
-242.35 USD (1)
월별 성장률:
25.71%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
242.35 USD (18.40%)
상대적 삭감:
잔고별:
18.40% (242.35 USD)
자본금별:
17.60% (231.79 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +102.50 USD
최악의 거래: -242 USD
연속 최대 이익: 10
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +817.23 USD
연속 최대 손실: -242.35 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Weltrade-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 399 USD
127%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
17
88%
1%
3.56
37.36
USD
USD
18%
1:500