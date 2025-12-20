- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
102.50 USD
Худший трейд:
-242.35 USD
Общая прибыль:
883.13 USD (38 618 pips)
Общий убыток:
-247.98 USD (30 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (817.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
817.23 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
1.30%
Макс. загрузка депозита:
13.72%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
37.36 USD
Средняя прибыль:
58.88 USD
Средний убыток:
-123.99 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-242.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-242.35 USD (1)
Прирост в месяц:
25.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
242.35 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (242.35 USD)
По эквити:
17.60% (231.79 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +102.50 USD
Худший трейд: -242 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +817.23 USD
Макс. убыток в серии: -242.35 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
