Solomon Din

The Techno Deity EA

Solomon Din
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 127%
Weltrade-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
17
Прибыльных трейдов:
15 (88.23%)
Убыточных трейдов:
2 (11.76%)
Лучший трейд:
102.50 USD
Худший трейд:
-242.35 USD
Общая прибыль:
883.13 USD (38 618 pips)
Общий убыток:
-247.98 USD (30 669 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (817.23 USD)
Макс. прибыль в серии:
817.23 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.61
Торговая активность:
1.30%
Макс. загрузка депозита:
13.72%
Последний трейд:
4 дня
Трейдов в неделю:
2
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
2.62
Длинных трейдов:
7 (41.18%)
Коротких трейдов:
10 (58.82%)
Профит фактор:
3.56
Мат. ожидание:
37.36 USD
Средняя прибыль:
58.88 USD
Средний убыток:
-123.99 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-242.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-242.35 USD (1)
Прирост в месяц:
25.71%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
242.35 USD (18.40%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
18.40% (242.35 USD)
По эквити:
17.60% (231.79 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 635
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 7.9K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +102.50 USD
Худший трейд: -242 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +817.23 USD
Макс. убыток в серии: -242.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Weltrade-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Activtrades-Classic 2 Server
0.00 × 3
Just2Trade-Real
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 172
OctaFX-Real3
0.00 × 82
Exness-Real15
0.00 × 21
KOT-Live3
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 20
FOXMarkets-Live
0.00 × 70
CabanaCapitals-Live
0.00 × 6
Tickmill-Live10
0.00 × 1
GMI-Live08
0.00 × 53
MaxrichGroup-Real
0.00 × 21
DooPrime-Live 2
0.00 × 21
HantecMarkets-Server1
0.00 × 15
MFMSecurities-Real
0.00 × 1
ForexTime-ECN-Zero
0.00 × 1
OxSecurities-Demo
0.00 × 5
EightcapLtd-Real2
0.00 × 3
Exness-Real17
0.00 × 31
Graphene-Server
0.00 × 1
MEXAtlantic-Real
0.00 × 3
LibertexCom-MT4 Market Real Server
0.00 × 26
LiteFinance-ECN.com
0.00 × 1
Axi-US12-Live
0.00 × 12
EGlobalTrade-Cent5
0.00 × 6
еще 375...
Нет отзывов
2026.01.12 09:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.08 19:25
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 19:08
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 19:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.20 09:47
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.20 09:47
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
