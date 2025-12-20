- Crescimento
Negociações:
17
Negociações com lucro:
15 (88.23%)
Negociações com perda:
2 (11.76%)
Melhor negociação:
102.50 USD
Pior negociação:
-242.35 USD
Lucro bruto:
883.13 USD (38 618 pips)
Perda bruta:
-247.98 USD (30 669 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (817.23 USD)
Máximo lucro consecutivo:
817.23 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.61
Atividade de negociação:
1.30%
Depósito máximo carregado:
13.72%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
2.62
Negociações longas:
7 (41.18%)
Negociações curtas:
10 (58.82%)
Fator de lucro:
3.56
Valor esperado:
37.36 USD
Lucro médio:
58.88 USD
Perda média:
-123.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-242.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-242.35 USD (1)
Crescimento mensal:
25.71%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
242.35 USD (18.40%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
18.40% (242.35 USD)
Pelo Capital Líquido:
17.60% (231.79 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +102.50 USD
Pior negociação: -242 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +817.23 USD
Máxima perda consecutiva: -242.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Weltrade-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
