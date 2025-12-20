- 成长
交易:
17
盈利交易:
15 (88.23%)
亏损交易:
2 (11.76%)
最好交易:
102.50 USD
最差交易:
-242.35 USD
毛利:
883.13 USD (38 618 pips)
毛利亏损:
-247.98 USD (30 669 pips)
最大连续赢利:
10 (817.23 USD)
最大连续盈利:
817.23 USD (10)
夏普比率:
0.61
交易活动:
1.30%
最大入金加载:
13.72%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
45 分钟
采收率:
2.62
长期交易:
7 (41.18%)
短期交易:
10 (58.82%)
利润因子:
3.56
预期回报:
37.36 USD
平均利润:
58.88 USD
平均损失:
-123.99 USD
最大连续失误:
1 (-242.35 USD)
最大连续亏损:
-242.35 USD (1)
每月增长:
25.71%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
242.35 USD (18.40%)
相对跌幅:
结余:
18.40% (242.35 USD)
净值:
17.60% (231.79 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|635
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|7.9K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +102.50 USD
最差交易: -242 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +817.23 USD
最大连续亏损: -242.35 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Weltrade-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Activtrades-Classic 2 Server
|0.00 × 3
|
Just2Trade-Real
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 172
|
OctaFX-Real3
|0.00 × 82
|
Exness-Real15
|0.00 × 21
|
KOT-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 20
|
FOXMarkets-Live
|0.00 × 70
|
CabanaCapitals-Live
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
GMI-Live08
|0.00 × 53
|
MaxrichGroup-Real
|0.00 × 21
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 21
|
HantecMarkets-Server1
|0.00 × 15
|
MFMSecurities-Real
|0.00 × 1
|
ForexTime-ECN-Zero
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Demo
|0.00 × 5
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.00 × 31
|
Graphene-Server
|0.00 × 1
|
MEXAtlantic-Real
|0.00 × 3
|
LibertexCom-MT4 Market Real Server
|0.00 × 26
|
LiteFinance-ECN.com
|0.00 × 1
|
Axi-US12-Live
|0.00 × 12
|
EGlobalTrade-Cent5
|0.00 × 6
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月399 USD
127%
0
0
USD
USD
1.1K
USD
USD
5
100%
17
88%
1%
3.56
37.36
USD
USD
18%
1:500