  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
16
利益トレード:
7 (43.75%)
損失トレード:
9 (56.25%)
ベストトレード:
71.55 USD
最悪のトレード:
-24.06 USD
総利益:
130.58 USD (12 862 pips)
総損失:
-84.66 USD (6 745 pips)
最大連続の勝ち:
3 (50.99 USD)
最大連続利益:
71.55 USD (1)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
12.87%
最大入金額:
21.43%
最近のトレード:
9 時間前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
0.96
長いトレード:
9 (56.25%)
短いトレード:
7 (43.75%)
プロフィットファクター:
1.54
期待されたペイオフ:
2.87 USD
平均利益:
18.65 USD
平均損失:
-9.41 USD
最大連続の負け:
4 (-20.47 USD)
最大連続損失:
-24.06 USD (1)
月間成長:
45.92%
アルゴリズム取引:
68%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
47.67 USD (24.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.62% (47.67 USD)
エクイティによる:
13.00% (13.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 16
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 46
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 6.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +71.55 USD
最悪のトレード: -24 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +50.99 USD
最大連続損失: -20.47 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

AdmiralUK-MT5
0.00 × 2
Exness-MT5Real27
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
Exness-MT5Real24
0.00 × 1
OneRoyal-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 1
PUPrime-Live
0.00 × 1
EightcapGlobal-Live
0.00 × 5
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 9
0.00 × 1
AxenBroker-Live
0.00 × 1
VantageGlobalPrimeLLP-Live
0.00 × 3
itexsys-Platform
0.00 × 1
FusionMarketsAU-Live
0.00 × 1
TickmillUK-Live
0.00 × 11
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
DooGroup-Live
0.00 × 2
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 4
SolidECN-Server
0.00 × 1
VantageFX-Live
0.00 × 2
ArumTradeLimited-Server
0.00 × 1
PhillipFutures-Server
0.00 × 1
XMAU-MT5
0.00 × 1
SwissquoteLtd-Server
0.00 × 2
PepperstoneUK-Live
0.00 × 1
161 より多く...
📈 Kompe Gold Quant – AI 駆動型 XAUUSD トレードシグナル

Kompe Gold Quant へようこそ。
本シグナルは XAUUSD（ゴールド）専用 のプロフェッショナルなトレードシグナルで、
AI により学習されたモデル、自動適応型マーケットフィルター、
そして厳格なリスク管理ロジックを基盤としています。

🔔 Telegram コミュニティ（サポート & 情報共有）：
👉 https://t.me/kompegoldquantgroup

このコミュニティでは：

  • パフォーマンスの共有

  • 実運用の体験談

  • システム更新・アナウンス

を確認できます。

🤖 AI 学習型トレーディングシステム（最大の強み）

Kompe Gold Quant は静的な EA ではありません。

本システムは ハイブリッド AI フレームワーク により構築され、
2023〜2024 年の市場データで学習し、
2025 年の市場環境で検証されています。

AI の主要構成：

  • マーケットレジーム判定（AI モデル）
    トレンド相場・レンジ相場・高リスク環境を識別し、
    低品質なエントリーを自動的に回避します。

  • シグナル品質スコアリング
    一定以上の確率スコアを満たした場合のみ取引を実行。

  • 自動適応ロジック
    市場サイクルの変化に合わせ、定期的に最適化されます。

📌 効果：
👉 取引回数は抑えつつ質を向上
👉 過剰取引の回避
👉 より安定したエクイティ成長

🛡 高度なリスクマネジメント設計

リスク管理は 後付けではなく設計思想の中心 です。

✔ 動的リスクエクスポージャ管理
✔ 証拠金を考慮したポジション制御
✔ 無理なロット増加なし
✔ 急激なボラティリティへの耐性

重要事項：

  • ドローダウンは 想定内の挙動 です

  • 資金保全を最優先

  • 不利な市場環境では取引頻度を自動的に低下

📊 本システムは 短期投機ではなく長期安定運用 を目的としています。

⚙️ 口座条件（重要）

推奨最低資金： $100
推奨レバレッジ： 1:500
使用ブローカー： FBS
取引条件： 手数料なし / スワップなし
取引銘柄： XAUUSD のみ

⚠️ MQL5 のロットコピー計算式により、
シグナル提供口座より 10〜15% 多い資金 を保有することで、
より正確なロットコピーが可能になります。

👉 ターミナル設定で 許容スプレッド / スリッページ10〜15 に設定してください。

📊 収益目標と資金管理

本システムの目標：

📈 月間 ±20%〜50%（市場状況・口座規模により変動）

💡 定期的な出金を強く推奨

  • 週次または月次の出金

  • 過度な複利運用の回避

❗ 戦略の基本方針

1️⃣ 古いデータへの過度な最適化を回避

設定は 直近の市場データ（2024〜2025） のみを使用。
過去に依存したカーブフィッティングは行いません。

システムは 1〜2 か月ごと に：

  • 市場ボラティリティ

  • 相場構造

  • 実運用結果

を基に微調整されます。

2️⃣ 従来型固定ストップロスは不使用

本システムは 固定ストップロスに依存しません

理由：

  • 高ボラティリティ時に不要な損切りが発生しやすい

  • サイクル回復ロジックにより効率的なクローズを実現

⚠️ 必要条件：

  • 十分な証拠金

  • 適切な資金量

  • 現実的なリスク認識

3️⃣ 資金規律の重要性

中〜高い月間目標を前提とするため：

  • 利益の定期確保

  • 感情的な運用を避ける

  • 余剰資金のみ使用

を強く推奨します。

🧠 システムの特長まとめ

✔ AI 学習・市場認識型
✔ XAUUSD 特化（ゴールド専門）
✔ 現代ゴールド市場への適応性
✔ 管理されたドローダウン構造
✔ 実績ベースのバックテスト付属
✔ 誇張のない長期志向設計

⚠️ リスクに関する注意事項

FX およびゴールド取引は 高リスク を伴い、
元本の一部または全額を失う可能性があります。

取引判断および結果は すべて利用者自身の責任 です。
過去の実績は 将来の成果を保証しません

シグナル提供者は いかなる損失にも責任を負いません

💬 ご意見・レビュー歓迎します。
透明性・規律・継続的改善を重視しています。

🚀 AI・論理・規律でゴールドを取引する
Kompe Gold Quant


レビューなし
2025.12.31 22:20
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.31 22:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 14:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.29 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 07:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 06:17
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.29 05:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.23 14:02
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 14:02
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 18:44
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:3000
2025.12.22 04:29
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.22 04:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.19 15:29
Share of trading days is too low
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of trades is too low
2025.12.19 11:26
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 11:26
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.19 11:26
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.12.19 11:26
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.19 11:26
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください