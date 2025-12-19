📈 Kompe Gold Quant – AI 駆動型 XAUUSD トレードシグナル

Kompe Gold Quant へようこそ。

本シグナルは XAUUSD（ゴールド）専用 のプロフェッショナルなトレードシグナルで、

AI により学習されたモデル、自動適応型マーケットフィルター、

そして厳格なリスク管理ロジックを基盤としています。

🔔 Telegram コミュニティ（サポート & 情報共有）：

👉 https://t.me/kompegoldquantgroup

このコミュニティでは：

パフォーマンスの共有

実運用の体験談

システム更新・アナウンス

を確認できます。

🤖 AI 学習型トレーディングシステム（最大の強み）

Kompe Gold Quant は静的な EA ではありません。

本システムは ハイブリッド AI フレームワーク により構築され、

2023〜2024 年の市場データで学習し、

2025 年の市場環境で検証されています。

AI の主要構成：

マーケットレジーム判定（AI モデル）

トレンド相場・レンジ相場・高リスク環境を識別し、

低品質なエントリーを自動的に回避します。

シグナル品質スコアリング

一定以上の確率スコアを満たした場合のみ取引を実行。

自動適応ロジック

市場サイクルの変化に合わせ、定期的に最適化されます。

📌 効果：

👉 取引回数は抑えつつ質を向上

👉 過剰取引の回避

👉 より安定したエクイティ成長

🛡 高度なリスクマネジメント設計

リスク管理は 後付けではなく設計思想の中心 です。

✔ 動的リスクエクスポージャ管理

✔ 証拠金を考慮したポジション制御

✔ 無理なロット増加なし

✔ 急激なボラティリティへの耐性

重要事項：

ドローダウンは 想定内の挙動 です

資金保全を最優先

不利な市場環境では取引頻度を自動的に低下

📊 本システムは 短期投機ではなく長期安定運用 を目的としています。

⚙️ 口座条件（重要）

✅ 推奨最低資金： $100

✅ 推奨レバレッジ： 1:500

✅ 使用ブローカー： FBS

✅ 取引条件： 手数料なし / スワップなし

✅ 取引銘柄： XAUUSD のみ

⚠️ MQL5 のロットコピー計算式により、

シグナル提供口座より 10〜15% 多い資金 を保有することで、

より正確なロットコピーが可能になります。

👉 ターミナル設定で 許容スプレッド / スリッページ を 10〜15 に設定してください。

📊 収益目標と資金管理

本システムの目標：

📈 月間 ±20%〜50%（市場状況・口座規模により変動）

💡 定期的な出金を強く推奨

週次または月次の出金

過度な複利運用の回避

❗ 戦略の基本方針

1️⃣ 古いデータへの過度な最適化を回避

設定は 直近の市場データ（2024〜2025） のみを使用。

過去に依存したカーブフィッティングは行いません。

システムは 1〜2 か月ごと に：

市場ボラティリティ

相場構造

実運用結果

を基に微調整されます。

2️⃣ 従来型固定ストップロスは不使用

本システムは 固定ストップロスに依存しません。

理由：

高ボラティリティ時に不要な損切りが発生しやすい

サイクル回復ロジックにより効率的なクローズを実現

⚠️ 必要条件：

十分な証拠金

適切な資金量

現実的なリスク認識

3️⃣ 資金規律の重要性

中〜高い月間目標を前提とするため：

利益の定期確保

感情的な運用を避ける

余剰資金のみ使用

を強く推奨します。

🧠 システムの特長まとめ

✔ AI 学習・市場認識型

✔ XAUUSD 特化（ゴールド専門）

✔ 現代ゴールド市場への適応性

✔ 管理されたドローダウン構造

✔ 実績ベースのバックテスト付属

✔ 誇張のない長期志向設計

⚠️ リスクに関する注意事項

FX およびゴールド取引は 高リスク を伴い、

元本の一部または全額を失う可能性があります。

取引判断および結果は すべて利用者自身の責任 です。

過去の実績は 将来の成果を保証しません。

シグナル提供者は いかなる損失にも責任を負いません。

💬 ご意見・レビュー歓迎します。

透明性・規律・継続的改善を重視しています。

🚀 AI・論理・規律でゴールドを取引する

Kompe Gold Quant