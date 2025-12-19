- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|16
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|46
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|6.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FBS-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
AdmiralUK-MT5
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real27
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real24
|0.00 × 1
|
OneRoyal-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 1
|
PUPrime-Live
|0.00 × 1
|
EightcapGlobal-Live
|0.00 × 5
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 9
|0.00 × 1
|
AxenBroker-Live
|0.00 × 1
|
VantageGlobalPrimeLLP-Live
|0.00 × 3
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
FusionMarketsAU-Live
|0.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|0.00 × 11
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
DooGroup-Live
|0.00 × 2
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 4
|
SolidECN-Server
|0.00 × 1
|
VantageFX-Live
|0.00 × 2
|
ArumTradeLimited-Server
|0.00 × 1
|
PhillipFutures-Server
|0.00 × 1
|
XMAU-MT5
|0.00 × 1
|
SwissquoteLtd-Server
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Live
|0.00 × 1
📈 Kompe Gold Quant – AI 駆動型 XAUUSD トレードシグナル
Kompe Gold Quant へようこそ。
本シグナルは XAUUSD（ゴールド）専用 のプロフェッショナルなトレードシグナルで、
AI により学習されたモデル、自動適応型マーケットフィルター、
そして厳格なリスク管理ロジックを基盤としています。
🔔 Telegram コミュニティ（サポート & 情報共有）：
👉 https://t.me/kompegoldquantgroup
このコミュニティでは：
-
パフォーマンスの共有
-
実運用の体験談
-
システム更新・アナウンス
を確認できます。
🤖 AI 学習型トレーディングシステム（最大の強み）
Kompe Gold Quant は静的な EA ではありません。
本システムは ハイブリッド AI フレームワーク により構築され、
2023〜2024 年の市場データで学習し、
2025 年の市場環境で検証されています。
AI の主要構成：
-
マーケットレジーム判定（AI モデル）
トレンド相場・レンジ相場・高リスク環境を識別し、
低品質なエントリーを自動的に回避します。
-
シグナル品質スコアリング
一定以上の確率スコアを満たした場合のみ取引を実行。
-
自動適応ロジック
市場サイクルの変化に合わせ、定期的に最適化されます。
📌 効果：
👉 取引回数は抑えつつ質を向上
👉 過剰取引の回避
👉 より安定したエクイティ成長
🛡 高度なリスクマネジメント設計
リスク管理は 後付けではなく設計思想の中心 です。
✔ 動的リスクエクスポージャ管理
✔ 証拠金を考慮したポジション制御
✔ 無理なロット増加なし
✔ 急激なボラティリティへの耐性
重要事項：
-
ドローダウンは 想定内の挙動 です
-
資金保全を最優先
-
不利な市場環境では取引頻度を自動的に低下
📊 本システムは 短期投機ではなく長期安定運用 を目的としています。
⚙️ 口座条件（重要）
✅ 推奨最低資金： $100
✅ 推奨レバレッジ： 1:500
✅ 使用ブローカー： FBS
✅ 取引条件： 手数料なし / スワップなし
✅ 取引銘柄： XAUUSD のみ
⚠️ MQL5 のロットコピー計算式により、
シグナル提供口座より 10〜15% 多い資金 を保有することで、
より正確なロットコピーが可能になります。
👉 ターミナル設定で 許容スプレッド / スリッページ を 10〜15 に設定してください。
📊 収益目標と資金管理
本システムの目標：
📈 月間 ±20%〜50%（市場状況・口座規模により変動）
💡 定期的な出金を強く推奨
-
週次または月次の出金
-
過度な複利運用の回避
❗ 戦略の基本方針
1️⃣ 古いデータへの過度な最適化を回避
設定は 直近の市場データ（2024〜2025） のみを使用。
過去に依存したカーブフィッティングは行いません。
システムは 1〜2 か月ごと に：
-
市場ボラティリティ
-
相場構造
-
実運用結果
を基に微調整されます。
2️⃣ 従来型固定ストップロスは不使用
本システムは 固定ストップロスに依存しません。
理由：
-
高ボラティリティ時に不要な損切りが発生しやすい
-
サイクル回復ロジックにより効率的なクローズを実現
⚠️ 必要条件：
-
十分な証拠金
-
適切な資金量
-
現実的なリスク認識
3️⃣ 資金規律の重要性
中〜高い月間目標を前提とするため：
-
利益の定期確保
-
感情的な運用を避ける
-
余剰資金のみ使用
を強く推奨します。
🧠 システムの特長まとめ
✔ AI 学習・市場認識型
✔ XAUUSD 特化（ゴールド専門）
✔ 現代ゴールド市場への適応性
✔ 管理されたドローダウン構造
✔ 実績ベースのバックテスト付属
✔ 誇張のない長期志向設計
⚠️ リスクに関する注意事項
FX およびゴールド取引は 高リスク を伴い、
元本の一部または全額を失う可能性があります。
取引判断および結果は すべて利用者自身の責任 です。
過去の実績は 将来の成果を保証しません。
シグナル提供者は いかなる損失にも責任を負いません。
💬 ご意見・レビュー歓迎します。
透明性・規律・継続的改善を重視しています。
🚀 AI・論理・規律でゴールドを取引する
Kompe Gold Quant
